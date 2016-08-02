Занимаемся телесными практиками с 2007 года
Тантрический массаж в Москве
Все наши массажные ритуалы направлены на тотальное расслабление, снятие напряжения, наполнение энергией, пробуждение чувствительности, сексуальности, соединение со своей природной силой.
Узнать больше о тантрическом массаже
Статьи
Обучаем массажу мужчин, женщин, пары
Курсы тантрического массажа
Что о нас говорят клиенты?
Отзывы
Тантрический массаж – лучшее проявление тантры
Истина Тантры
Первое, что нужно знать о тантре – это уникальная система. По сути, речь идет о комплексном постижении своего «Я». Тантра имеет прямую взаимосвязь с подсознанием человека, его разумом и телом. Опытные специалисты могут научить тонким настройкам и управлением своего разума, как и любых других частей тела. Важно отметить, что человек от рождения использует разум в качестве органа управления, но фактически не умеем находить общий язык.
Второй смысл слова тантра – «Та» или невежество и «Тра» — освобождение. Истина кроется в этих словах, которые нужно воспринимать буквально – освобождение разума от невежества. В этом плане мы понимаем полное отсутствие знаний о природе человека. На самом деле мы все обладаем огромными возможностями, которые лишь нужно освободить и приручить. Тантра учит человека стремиться к высоким материям.
Поверьте, у каждого из нас есть определенные силы, которые помогают в нужный момент познать истину. Мастер тантры лишь показывает путь – то, к чему нужно стремиться. Учение тантра расширяется создание человека, а система освобождает его от оков, которыми мы сковываем себя всю сознательную жизнь.
Тантра терапия
Не стоит путать тантрический массаж с обычными физическими упражнениями. Это нечто больше, связанное с проявлением и выражением истинной любви.
Стоит отметить, что в современной тантре массаж используется в двух важных направлениях – лечебное средство и один из элементов любовных игр. Мы же говорим о втором направлении, которое имеет свои характерные отличия.
Тело человека является большой эрогенной зоной. Насколько глубоко мы познаем воздействие тантрического массажа, настолько и получаем лечебное воздействие. Каждая часть тела, к которой мы прикасаемся, отвечает за внутренние органы и наше состояние.
Вы удивитесь, но самой активной и чувствительной эрогенной зоной в тантре считается наша голова – подсознание и разум. При правильном подходе мы получаем такую энергию, которая буквально пронизывает тело от кончиков пальцев и до глубины сердца.
Тантрический массаж можно использовать не только в специальном салоне, но и для развития и укрепления отношений в паре.
К сожалению, многие люди от рождения привыкли получать удовольствие от соприкосновений. Они не хотят дарить взаимное притяжение. Именно эти каналы открывает тантра, когда супруги получают удовольствие от насыщения друг друга положительной энергией. Эти правила были описаны еще в древнеиндийских трактатах Аюрведы.
Контакты