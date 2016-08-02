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Тантрический массаж в Москве

Все наши массажные ритуалы направлены на тотальное расслабление, снятие напряжения, наполнение энергией, пробуждение чувствительности, сексуальности, соединение со своей природной силой.

  • Лингам массаж

    Массаж Лингама

    Массаж Лингама - тантрический ритуал для мужчин, направленный на соединение с его природной силой, мудростью и энергией.

    15 000 руб / 

    3 часа

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  • Тантрический массаж

    Тантрический массаж

    Тантрический массаж дарит максимальное расслабление тела до чувства потери физических границ и получения максимального удовольствия.

    15 000 руб / 

    3 часа

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  • Йони массаж

    Массаж Йони

    Массаж Йони пробуждает сексуальность, дарит новые оргазмы, повышает чувствительность, восстанавливает женское здоровье.

    15 000 руб / 

    3 часа

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Узнать больше о тантрическом массаже

Статьи

  • Массаж члена — как делать Лингам массаж

    Массаж члена – отличная возможность для каждого мужчины ощутить непередаваемое приятное удовольствие. Проводимые манипуляции направлены на максимальное расслабление и получение истинного удовольствия.

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  • Тантра и Нео-Тантра

    Тантра и тантрические ритуалы и действия включают в себя гораздо, гораздо больше, чем просто секс и нашу сексуальность.

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  • Массаж вагины и вульвы — как делать Йони массаж

    Массаж вагины и вульвы (Йони массаж) пробуждает сексуальность, восстанавливает женское здоровье, повышает контакт в паре.

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Обучаем массажу мужчин, женщин, пары

Курсы тантрического массажа

  • Массаж члена Лингам

    Обучение массажу Лингама

    Научитесь различным техникам чувственных прикосновений, которые помогут расслабить и доставить удовольствие мужчине

    35 000 руб / 

    7 часов

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  • Йони массаж

    Обучение массажу Йони

    Научитесь дарить новый уровень наслаждений вашей женщине, освоите новые техники чувственных прикосновений

    35 000 руб / 

    7 часов

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  • Тантра для пар

    Узнаете, как именно касаться партнера, чтобы сделать ощущения по-настоящему яркими, а отношения – близкими

    70 000 руб / 

    12 часов / 2 чел.

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Отзывы

  • Доставил даме изысканное удовольствие

    В первую очередь хотелось бы выразить свою благодарность Татьяне, которая успешно справляется со своей задачей. По моему скромному мнению, она делает этот мир намного лучше, обучая людей этому искусству. За счет этих курсов можно с легкостью понять, как именно доставить даме изысканное удовольствие и удивить.

    Исключительно на интуитивном уровне я переживал некоторые [читать далее]

    Александр, 30 лет

  • Я действительно многому научился за эти три дня

    Я решил записаться на учебу, чтобы освоить технику массажа. В общей сложности обучение длилось три дня. Преподавательница по имени Татьяна делилась своими навыками и информацией, излагая ее в доступной форме. Любой человек мог с легкостью понять, что и как нужно делать, чтобы добиться выраженного результата. Я действительно многому научился за эти три дня.

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    Алексей, 45 лет

Тантрический массаж – лучшее проявление тантры

Истина Тантры

Первое, что нужно знать о тантре – это уникальная система. По сути, речь идет о комплексном постижении своего «Я». Тантра имеет прямую взаимосвязь с подсознанием человека, его разумом и телом. Опытные специалисты могут научить тонким настройкам и управлением своего разума, как и любых других частей тела. Важно отметить, что человек от рождения использует разум в качестве органа управления, но фактически не умеем находить общий язык.

Второй смысл слова тантра – «Та» или невежество и «Тра» — освобождение. Истина кроется в этих словах, которые нужно воспринимать буквально – освобождение разума от невежества. В этом плане мы понимаем полное отсутствие знаний о природе человека. На самом деле мы все обладаем огромными возможностями, которые лишь нужно освободить и приручить. Тантра учит человека стремиться к высоким материям.

Поверьте, у каждого из нас есть определенные силы, которые помогают в нужный момент познать истину. Мастер тантры лишь показывает путь – то, к чему нужно стремиться. Учение тантра расширяется создание человека, а система освобождает его от оков, которыми мы сковываем себя всю сознательную жизнь.

Тантра терапия

Не стоит путать тантрический массаж с обычными физическими упражнениями. Это нечто больше, связанное с проявлением и выражением истинной любви.

Стоит отметить, что в современной тантре массаж используется в двух важных направлениях – лечебное средство и один из элементов любовных игр. Мы же говорим о втором направлении, которое имеет свои характерные отличия.

Тело человека является большой эрогенной зоной. Насколько глубоко мы познаем воздействие тантрического массажа, настолько и получаем лечебное воздействие. Каждая часть тела, к которой мы прикасаемся, отвечает за внутренние органы и наше состояние.

Вы удивитесь, но самой активной и чувствительной эрогенной зоной в тантре считается наша голова – подсознание и разум. При правильном подходе мы получаем такую энергию, которая буквально пронизывает тело от кончиков пальцев и до глубины сердца.

Тантрический массаж можно использовать не только в специальном салоне, но и для развития и укрепления отношений в паре.

К сожалению, многие люди от рождения привыкли получать удовольствие от соприкосновений. Они не хотят дарить взаимное притяжение. Именно эти каналы открывает тантра, когда супруги получают удовольствие от насыщения друг друга положительной энергией. Эти правила были описаны еще в древнеиндийских трактатах Аюрведы.