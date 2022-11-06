Как довести девушку до оргазма

Устраните беспокойство о качестве секса

Беспокойство о качестве секса — это особая реакция на стресс, которая вызывает негативные мысли и чувства в преддверии секса. Это может помешать возбуждению. Стыд за прошлый негативный сексуальный опыт, строгое культурное обусловливание секса и страх быть отвергнутым — все это может вызвать беспокойство по поводу возможности получить оргазм. Устранить волнение можно обратившись к сексологу, психологу, телесному терапевту, мастеру тантрического массажа (с элементами телесной терапии). Сеансы тантрического массажа начинаются с консультации, поскольку у многих женщин нет конфиденциального пространства, чтобы поговорить о психологическом влиянии отсутствия оргазмов на их жизнь. За консультацией следует длинная последовательность терапевтической работы с телом, чтобы помочь выявить и перепрограммировать старые условные шаблоны и убеждения вокруг секса.

Снизьте уровень стресса

Большинство женщин очень чувственны к изменениям. Кто-то не может достичь удовлетворения, находясь в одном помещение с детьми, другой необходимо находится в полной темноте, третьей же мешают грязное постельное белье. Посмотри, что является твоим личным раздражителем удовлетворения, и постарайся исключить его. Чем меньше негативных ситуаций будут тревожить тебя, тем легче будет сосредоточиться на возбуждении и удовлетворении.

Высокий уровень стресса, вызванный работой, депрессией, хроническими заболеваниями и трудностями в отношениях, может играть основную роль в возбуждении. Гормон стресса, кортизол, может со временем приводит к снижению либидо, а также может сужать кровеносные сосуды. Сеансы тантрического массажа включают глубокий расслабляющий массаж, направленный на снятие стресса и напряжения в теле. Различные техники массажа используются для активации гормонов и эндорфинов, таких как окситоцин и серотонин, которые помогают расщеплять кортизол в организме.

Установите доверие