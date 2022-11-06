Один из самых распространенных запросов на обучение для мужчин в нашей студии — как довести девушку до оргазма.
Как правило, у мужчин не проблем с тем, чтобы достичь оргазма. Если же он хочет довести девушку до оргазма, придется изучить теорию, чтобы понять, как именно лучше действовать, чтобы добиться поставленной цели и навсегда покорить сердце женщины.
Факты о женском оргазме
Чтобы партнерша достигла пика удовольствия, важно понимать, как именно возникает оргазм.
Без стимуляции клитора не обойтись
Согласно статистическим данным, лишь 15% дам можно довести до пика удовольствия во время пенетративного секса. Прочие 85% испытывают потребность в дополнительных стимуляциях, предполагающих воздействие на клитор.
Именно по этой причине во время самоудовлетворения женщины не слишком часто используют фалоимитаторы.
Любой оргазм женщины — клиторальный
Основные виды оргазмов, которые мы рассмотрим в статье: клиторальный оргазм, вагинальный оргазм, сквирт.
При этом все виды женского оргазма являются клиторальными (кроме мультиоргазма). Поэтому, хотите ли вы довести девушку до оргазма членом, либо руками, либо языком, либо игрушками, все сводится к стимуляции клитора.
Оргазм не зависит от размера полового члена
Миф о том, что чем больше размер пениса, тем выше вероятность того, что девушку удастся довести до пика удовольствия, прочно укоренился в сознании многих мужчин. На самом же деле, размер не так важен, если партнер не умеет им пользоваться во время секса.
Не менее важны такие моменты, как забота о партнерше. Важно понимать, что она получает удовольствие за счет воздействия на клитор. Чтобы довести до оргазма, нужно сменить точку приложения сил. Этого можно добиться вне зависимости от физических параметров полового органа.
Наступление оргазма не зависит от продолжительности секса
Иногда партнершу можно довести до пика во время короткого, но бурного полового акта. Для этого нужно, чтобы она была доведена до сильного возбуждения. Мужчина должен знать, как именно нужно стимулировать партнершу.
Бывают и обратные ситуации, когда при продолжительном сексе женщина не может достичь оргазма. Активные действия партнера при этом не способны исправить ситуацию. Скорее всего, девушка устанет от фрикций или же заскучает.
Почему одни женщины быстрее приходят к оргазму, чем другие?
Пожалуй, основная причина, это уникальность каждой женщины, и индивидуальность ее тела и организма. Каждая испытывает разную чувствительность во время прикосновений, для одной нажим на соски может причинять боль, для другой быть недостаточно интенсивной. Из-за особенностей и тонкостей анатомии каждый женщины, одной легче, а другой труднее, достичь удовольствие.
Рассмотрим больше информации о женской анатомии. Например, люди привыкли считать, что клитор, это видимая часть, небольшой бугорок в верхней части вульвы, который спрятан за складками кожи. Но в реальности же клитор, это достаточно большой орган, который расположен внутри тела женщины. Большее удовольствие в вагинальном сексе получают женщины, у которых тело клитора расположено ближе к стенкам влагалища.
Подготовка девушки к оргазму начинается задолго до самого секса
Подготовка к сексу
Большая часть женщин отличается своей чувственностью и впечатлительностью. Чтобы произвести на девушку яркий эффект, партнеру требуется подарить ей чувство защищенности, показать свою надежность и заботу. Для нее важно ощущать, что она может доверять человеку.
Устраните беспокойство о качестве секса
Беспокойство о качестве секса — это особая реакция на стресс, которая вызывает негативные мысли и чувства в преддверии секса. Это может помешать возбуждению. Стыд за прошлый негативный сексуальный опыт, строгое культурное обусловливание секса и страх быть отвергнутым — все это может вызвать беспокойство по поводу возможности получить оргазм.
Устранить волнение можно обратившись к сексологу, психологу, телесному терапевту, мастеру тантрического массажа (с элементами телесной терапии).
Сеансы тантрического массажа начинаются с консультации, поскольку у многих женщин нет конфиденциального пространства, чтобы поговорить о психологическом влиянии отсутствия оргазмов на их жизнь. За консультацией следует длинная последовательность терапевтической работы с телом, чтобы помочь выявить и перепрограммировать старые условные шаблоны и убеждения вокруг секса.
Снизьте уровень стресса
Большинство женщин очень чувственны к изменениям. Кто-то не может достичь удовлетворения, находясь в одном помещение с детьми, другой необходимо находится в полной темноте, третьей же мешают грязное постельное белье. Посмотри, что является твоим личным раздражителем удовлетворения, и постарайся исключить его. Чем меньше негативных ситуаций будут тревожить тебя, тем легче будет сосредоточиться на возбуждении и удовлетворении.
Высокий уровень стресса, вызванный работой, депрессией, хроническими заболеваниями и трудностями в отношениях, может играть основную роль в возбуждении. Гормон стресса, кортизол, может со временем приводит к снижению либидо, а также может сужать кровеносные сосуды.
Сеансы тантрического массажа включают глубокий расслабляющий массаж, направленный на снятие стресса и напряжения в теле. Различные техники массажа используются для активации гормонов и эндорфинов, таких как окситоцин и серотонин, которые помогают расщеплять кортизол в организме.
Установите доверие
Конечно, можно укреплять мышцы, использовать различные позы во время секса, пользоваться долгой прелюдией, использовать секс игрушки, использовать смазку и многое другое, но ничего из этого не принесёт удовлетворение и оргазма, если у вас есть отрицание к собственному партнеру.
Регулярный секс не поможет улучшить его качество или укрепить отношения, счастливое и качественное половое удовлетворение можно получить только в счастливых отношениях. Если вы довольны в целом отношениями с вашим партнером, но секс все равно хуже желаемого, попробуйте обсудить вашу сексуальную жизнь. Обсудите, что нравится и не нравится вам в ваших отношениях.
Обсудите ваши фантазии. Возможно, вы хотите попробовать новые техники, или вы хотите, чтобы ваш партнёр организовал вам особый массаж (например Тантрический массаж или даже Йони массаж). Разговоры и фантазии повышают качество секса.
Создайте атмосферу
В этом случае стоит воспользоваться свечами, приобрести любимый напиток женщины, включить расслабляющую музыку, отрегулировать освещение (полумрак отлично подходит для интимной встречи).
Важны и другие мелочи, в том числе хорошо подобранный парфюм, чистая одежда. Нельзя забывать о необходимости принять душ перед встречей.
Уделите некоторое время настройке обстановки:
- Убедитесь, что в комнате тихо и нет отвлекающих шумов, включите тихую музыку или успокаивающие звуки.
- Очистите пространство от беспорядка, постелите чистое постельное белье и поправьте подушки.
- Зажгите несколько свечей и убавьте свет.
- Выделите достаточно времени, чтобы секс продолжался столько, сколько нужно. Проблемы со временем не позволят вам и вашему партнеру полностью присутствовать в процессе секса.
Помогите девушке расслабиться
Девушка не может настроиться на нужную волну, если остается в стрессовом состоянии, переживает, испытывает другие негативные эмоции.
- Предложите бокал вина. От употребления крепких алкогольных напитков лучше отказаться.
- Также не будет лишней ванна, заполненная теплой водой и ароматной пеной.
Выберите смазку
Не у всех женщин выделяется достаточно естественной смазки. Так же с возрастом смазки становится меньше. Чтобы секс доставлял удовольствие, а не боль, воспользуйтесь лубрикантом.
Со смазкой можно проводить различные эксперименты, даже если кажется, что ее достаточно.
Существует достаточно большое количество различных лубрикаторов, которые подойдут для разных интимных ситуаций: съедобные, ароматизированные, согревающих, охлаждающие.
Смазка позволяет разнообразить вашу сексуальную жизнь и получить максимум удовольствий.
Самое важное!
Прелюдия
Хорошая прелюдия — основной фактор того, что вы сможете довести девушку до оргазма. Именно этой части секса нужно уделать главное внимание.
Возбудите девушку
Сильное возбуждение – залог того, что вы сможете довести девушку до оргазма.
На самом деле, механические фрикции не способны принести особого удовольствия, если партнерша изначально не была как следует подготовлена.
Возбуждение женщины начинается в мозге, поэтому прежде всего стоит взбудоражить фантазию, активизировать воображение всеми доступными способами. На подготовку может уйти порядка двадцати минут. Этого времени обычно достаточно, чтобы кровь прилила к наружным половым органам, выработалась смазка, необходимая для комфортного полового акта, и девушка настроилась на соитие.
Отличным вариантом возбуждения девушки является эротический массаж (массаж Йони). Научиться массажу Йони можно на наших курсах.
Попробуйте также:
Целовать в губы. Можно использовать любые типы поцелуев, переходить на шею, уши и чередовать нежные прикосновения со страстными.
Ласкать, гладить тело. При этом совершенно не обязательно сразу избавляться от одежды или же раздевать партнершу. Позвольте девушке насладиться моментом.
Раздевать, но не торопиться при этом. Спешка в этом деле не приведет ни к чему хорошему. Пусть дама сама захочет избавиться от лишнего и будет трепетать в предвкушении ласк.
Уделять внимание зонам тела, которые отличаются повышенной чувствительностью. В первую очередь это шея, внутренняя сторона бедер, грудь, ягодицы. При этом не стоит задерживаться на одном участке тела, игнорируя другие.
Важно, чтобы партнер мог проявить чуткость, отслеживая, как именно она реагирует на разные действия.
Ласкайте клитор
Если девушка в достаточной мере возбудилась, можно начать стимуляцию особенно чувствительной части — клитора.
Нужно действовать как можно нежнее, деликатнее. Рекомендуется пользоваться интимным гелем, который продается в специализированных магазинах. Он просто необходим, если естественной смазки выделяется недостаточно.
Как довести девушку до клиторального оргазма
Именно клиторальный вид оргазма испытывает большая часть женщин. Чтобы его достичь, нужно оказывать воздействие на клитор.
На клиторе находится несколько тысяч нервных окончаний, что делает его схожим с пенисом у мужчин. Однако размеры сверхчувствительного органа у женщин не так велики, поэтому концентрация окончаний намного больше. Из-за этого клитор по праву считается основной эрогенной зоной на теле женщины.
Правильное воздействие позволяет довести партнершу до пика, даже без введения полового органа внутрь.
Женский клитор отличается своей невероятной чувствительностью. Во время стимулирования нужно умерить силу, начинать с очень легких движений. В противном случае нервные окончания, в изобилии расположенные на органе, будут перегружены, сигналы перестанут поступать в головной мозг. Потребуется некоторая пауза, чтобы все пришло в норму.
Сделайте кунилингус (если правильно делать, дает гарантированный результат).
Сделайте Йони массаж (самый яркий клиторальный оргазм).
Используйте вибраторы и другие игрушки (почти 100% вероятность оргазма, поскольку многие девушки используют их для мастурбации).
Советы
Каждая девушка уникальна, нет универсальной техники, подходящей для каждой, поэтому эксперты дают следующие ценные советы:
Узнайте заранее у партнерши, что именно ей нравится.
Дайте девушке возможность поласкать головку клитора самой. При этом партнер располагает свою ладонь поверх женский руки, чтобы понять, как лучше работать с этим чувствительным органом.
Проявляйте чувствительность к тому, что ощущает дама.
Основные признаки, по которым можно определить, что девушке нравятся используемые приемы — это учащающееся дыхание, стоны, движения по направлению к партнеру и так далее.
Вы можете почти довести девушку до клиторального оргазма вибратором и в самом конце заменить стимуляцию на пальцы или язык.
Это даст девушке невероятные ощущения, которые она не могла почувствовать при самостоятельной мастурбации с вибратором.
Как довести девушку до вагинального оргазма
Так как клитор и его головка является центром женского возбуждения, при вагинальном сексе получить оргазм сложнее. Вот несколько советов мужчинам, как довести девушку до вагинального оргазма.
Стимуляция клитора во время вагинального секса
Клитор является наиболее чувствительность частью женского организма. В видимой части клитора, нервных окончаний в разы больше, чем во всем половом члене.
Чтобы увеличить шансы довести девушку до вагинального оргазма, простимулируйте клитор напрямую.
Используйте во время массажа пальцы, язык, игрушки. Чтобы определить подходящий способ стимуляции не бойтесь экспериментировать со скоростью, силой и движениями.
Девушки, не стесняйтесь говорить своему партнеру, какой темп, сила давления и направление движения при стимуляции клитора вам нравятся.
Доведите девушку до клиторального оргазма до полового акта
Некоторые женщины могут расслабиться и получить удовольствие от вагинального секса, только заранее получив клиторальный оргазм.
После первого, например, клиторного оргазма, тело расслабляется, и получить вагинальный оргазм гораздо легче. Тем более, что ощущение после первичного оргазма будут ярче.
Позы для достижения вагинального оргазма
Большую роль в получении оргазма играет поза, которую вы используете во время секса. Для вагинального оргазма большую роль играет стимуляция клитора.
Подберите темп
Идеального способа для занятий сексом не существует. Партнеры, как правило, предпочитают чередовать быстрый и медленный темп. Находясь сверху, женщина сама контролирует темп, угол и глубину, чтобы сделать удовольствие максимально приятным. Попросите своего партнера понаблюдать за манерой вашего движения, чтобы он понял, какой темп и угол вам больше всего нравится.
Попросите партнера поэкспериментировать, меняя темп во время полового акта, при этом позволяя обоим достичь максимального оргазма.
Предсказуемость
Некоторые мужчины находят удачную технику и используют ее раз за разом. Но это не самый подходящий вариант. Если один раз был удачным, это не значит, что техника универсальна, и к ней можно прибегать еще раз. Стоит проявить творческий подход при половом контакте. Крайне нежелательно, чтобы секс превращался в рутинное занятие. Нужно развивать умения, совершенствовать навыки, только в этом случае можно добиваться успеха, доставлять женщине невероятное удовольствие. Важно пробовать что-то новое, смотря на то, как женщина будет реагировать.
Вовремя остановиться — тоже важно
Как только партнерша испытает оргазм, нужно перестать стимулировать клитор, касаться его и так далее. После получения удовольствия этот орган становится невероятно чувствительным. Любые касания будут приносить не приятные ощущения, а боль, дискомфорт. Лучше переключить внимание на другие зоны, отличающиеся повышенной чувствительностью.
Как довести девушку до струйного оргазма — сквирта
Сквирт – один из наиболее сильных видов удовольствия, который способен обеспечить мужчина своей партнерше. Его длительность больше, чем других видов оргазма.
Перед тем как провести подобный эксперимент впервые, нужно хорошенько подготовиться:
- Спросите у партнерши, готова ли она опробовать такой метод стимулирования. Не всем девушкам будет комфортно испытывать такой вид оргазма.
- Подстригите ногти, с большой тщательностью помойте руки. Дело в том, что для стимуляции особо чувствительной зоны нужно использовать пальцы.
- Заранее купите смазку, она обеспечит легкость проникновения внутрь.
- Не будут лишними полотенца, как вариант, бумажные салфетки. Во время оргазма выделяется небольшое количество жидкости, которое нужно убрать, чтобы не испачкать постельное белье.
- Важно, чтобы еще до стимуляции девушка посетила уборную, опустошила мочевой пузырь. Жидкость выпрыскивается из уретры, а потому это существенный этап, который нельзя пропускать.
Стимулируйте точку G
Сквирта можно добиться, стимулируя так называемую «точку G».
Для этого партнерша должна лечь на спину, развести ноги шире. Партнеру надлежит ввести пальцы (средний и безымянный), покрытые смазкой, во влагалище на глубину около пары сантиметров. При этом подушечки вводимых пальцев должны быть обращены вверх.
Если девушка уже достаточно возбудилась, то чувствительная зона будет немного выделяться, и ее поверхность обретет шероховатую текстуру.
Как только нужная область была обнаружена, можно начинать на нее воздействовать посредством немного согнутых пальцев. Движения рекомендуется совершать вверх-вниз.
Как только девушка почувствует, что вот-вот испытает оргазм, у нее может появиться ощущение потребности в мочеиспускании. Этот признак явно свидетельствует о том, что партнер все делает верно. Главная задача мужчины в такой ситуации – убедить свою партнершу отказаться от контроля над ситуацией, в полной мере расслабиться.
Что еще может помочь для достижения оргазма?
Восстановите естественный механизм возбуждения
Когда женщина возбуждается, ее нервная система активируется и посылает сигналы в мозг, чтобы увеличить приток крови к половым органам. Приток крови вызывает эрекцию клитора, расширяет влагалище, делает его более чувствительным, помогая достичь вагинального оргазма.
Существует целый ряд физических состояний, которые могут повлиять на механизм возбуждения, и терапевтический тантрический массаж может успешно их лечить, вот некоторые из них.
Уберите напряжение в мышцах тазового дна
Знаете ли вы, что напряжение в мышцах и фасциях области таза, может повлиять на кровоток, необходимый для здоровой чувствительности клитора? Если вы занимаетесь спортом или много тренируетесь, то у вас вполне может быть сильное напряжение в области гениталий.
Укрепите мышцы тазового дна
Развитые мышцы тазового дна позволят получить большее удовольствие при вагинальном сексе не только вам, но и вашему партнёру. Он будет в восторге от того, как мышцы будут совращаться вокруг его члена. Популярные упражнения для укрепления мышц — система Кегеля.
Устраните усталость
Физическое истощение после напряженного дня может повлиять на ваше либидо и чувствительность. Тем не менее, существуют простые тантрические сексуальные упражнения (качестве «домашнего задания» после сеансов), которые могут повысить уровень сексуальной энергии и оставить вас бодрыми, а не истощенными после занятий любовью.
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